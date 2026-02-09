İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı
Değerli metaller piyasalarında altın ve gümüş rekor seviyelerden düştükten sonra yeniden yükselişe geçerken çalkantılı seyirde yatırımcılara seslenen ünlü piyasa analisti İslam Memiş hem kendi yatırım stratejisini açıkladı hem de 2026 yılının en çok kazandıracağını düşündüğü yatırımı açıkladı.
Altın fiyatlarında tarihi düşüş sonrasındaki yeniden yükseliş hareketi yatırımcıları heyecanlandırırken ünlü piyasa analisti İslam Memiş altın için hem kendi yatırım stratejisini, hem fiyat tahminlerini, hem de 2026 yılında en çok kazandırmasını beklediği yatırım aracını açıkladı.
Altın piyasasında gözler küresel jeopolitik gelişmelere çevrilmişken, finans analisti İslam Memiş katıldığı canlı yayında piyasalar için "bir balon vardı, patlattılar" ifadelerini kullandı.
Piyasalardaki düşüş trendinin devam ettiğini belirten İslam Memiş, "Altın 4400 dolara kadar, gümüş 71 dolara kadar. Hem borsada hem küresel borsalarda hem Bitcoin’de ciddi anlamda bir toplama süreci başladı. Onlar alacaklar. Şimdi tekrar ikinci dalga yükseliş, yani tarihi zirvelere götürecekler. Oradan da altın vuruş yapacaklar" tahminini yaptı.
2026 yılının manipülasyon yılı olacağına dair düşüncesinin devam ettiğini söyleyen İslam Memiş, "sert düşüşler, sert yükselişler yaşanmaya devam edecek. Teknik ve mantık aramaya gerek yok" dedi.