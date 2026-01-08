İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'nin (KMTS) devreye girmesiyle birlikte kuyumculardan 30 bin TL'ye kadar olan alışverişler nakit olarak gerçekleştirilmeye devam edecek. Ancak 30 bin TL ve üzeri tüm alışverişlerde kredi kartı, banka hesap kartı ya da IBAN'a transfer yolu kullanılacak.