İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı
Yeni yıla 2025 yılındaki yükseliş trendinin içinde girse de bu hafta itibariyle geri çekilen altın ve gümüş fiyatları yatırımcılara "altın ve gümüşte yeni yön neresi" sorusunu sordururken değerli metaller konusunda yaptığı analizlerle dikkat çeken İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yeni fiyat tahminlerini açıklayıp, kuyumcularda 30 bin TL üzerinde nakit alışverişlerin yasaklanmasını ve yeni KMTS uygulamasını değerlendirdi.
Küresel piyasalarda geçen yıl rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları 2026 yılına da hızlı girmişti. Yılın ilk günlerinde yükselişini sürdüren altın ve gümüş fiyatlarında bu hafta ise dikkat çeken bir düşüş izleniyor.
Bir taraftan ABD'nin askeri bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyması, diğer yandan küresel riskler ve endişeler ile sarsılan değerli metaller piyasalarında son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün devreye almaya hazırlandığı Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'nin ayrıntıları dikkat çekmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'nin (KMTS) devreye girmesiyle birlikte kuyumculardan 30 bin TL'ye kadar olan alışverişler nakit olarak gerçekleştirilmeye devam edecek. Ancak 30 bin TL ve üzeri tüm alışverişlerde kredi kartı, banka hesap kartı ya da IBAN'a transfer yolu kullanılacak.
Öte yandan kayıt dışılıkla mücadele kapsamında Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile altınlar “bandrollü” şekilde satışa sunulacak. Kıymetli Metal Takip Sistemi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte işlenmemiş altınlar ise sistem üzerinden takip edilecek. Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenen ürünlerin uygulamaya dahil edilmeyeceği açıklanırken KMTS üzerinden tüm işlenmemiş altınların üretim, satış aşamaları izlenebilecek.