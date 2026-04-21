İslam Memiş altın fiyatları için ezber bozan yeni tahminini açıkladı
Altın fiyatlarında savaş ve ateşkes haberleriyle süregelen belirsizlik sürerken, Finans Analisti İslam Memiş'ten çarpıcı bir "en kötüsü geride kaldı" çıkışı geldi. Ons altının 4.700 dolar, gram altının ise 6.900 lira seviyelerinde seyrettiği piyasada; ya "tamam" ya "devam" denilecek sürece girildi.İslam Memiş, olası senaryolarda 5.200 dolar seviyesine dikkat çekerek yatırımcılara %50 stratejisini önerdi.
Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD-İran hattındaki haber akışıyla yön bulmaya çalışırken, altın fiyatlarında kayıp serisi devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 4.787 dolar, gram altın ise 6.909 lira seviyelerine çekilerek yatırımcısını endişelendirirken, ünlü Finans Analisti İslam Memiş piyasanın "yükselmek için bahane aradığını" savundu.
Haber Global canlı yayınında piyasayı değerlendiren İslam Memiş, Mart ayındaki 4.100 dolar seviyelerinin dip nokta olduğunu ve en kötü senaryonun geride kaldığını belirtti.
İslam Memiş, altının mevcut seviyelerde tutunma çabasını şu sözlerle özetledi:
"Artık piyasa düşüşleri çok da benimsemiyor. Bir hikaye, yükselmek için bir bahane arıyor. Belki de bu haberi yarınki akışlarda bulabilir."
İslam Memiş, jeopolitik gelişmelere göre altının önündeki iki ana yolu şu şekilde haritalandırdı:
Anlaşma Haberi Gelirse: Ons altın tarafında hedef 5.200 dolar seviyesi olacak.
Savaşa Devam Mesajı Gelirse: İlk etapta 4.650 dolar, ardından ise 4.400 dolar seviyeleri görülebilir.