İslam Memiş altın fiyatları için tarih vererek uyardı
Yaptığı piyasa analistleri ve açıkladığı döviz kuru ve altın fiyatları beklentileriyle adı "piyasaların bir bileni"ne çıkan para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, altın fiyatları için "pimi çekilmiş bomba gibi" benzetmesi geldi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşananlar sonrası altın ve gümüş fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, konuk olduğu programda altın için özellikle uyararak tarih verdi.
"Altın yatırımcısı, gümüş de olabilir, platin de olabilir. Siz FX piyasalarındaki işlemleri banka sayfasında yapmak zorunda kalacaksınız. Fiziki tarafta, kuyumcudan, dövizciden işlem yapacaksanız burada da makas aralığı en az 10 lira." diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Kuyumcuda altın 900 lira. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Günlük veya haftalık işlem yapanlar için bu can sıkıcı. Piyasadaki manipülatif atakların önüne geçilmiş oluyor. Spekülasyon yapıyorlardı, bunun önüne geçilmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altı çizilen İslam Memiş, altınla ilgili olarak ayrı bir parantez açarak, çarpıcı uyarılarda bulundu:
"Vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Jeopolitik risklerde ciddi artış var. Enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sevdiği ortamdan geçiyoruz. Ons altında agresif yükseliş görmedik. Pimi çekilmiş bomba gibi duran bir altın, gümüş fiyatı var. 900 altı seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuzda 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok."