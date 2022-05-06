İslam Memiş altın fiyatları için tarih vererek uyardı

"Altın yatırımcısı, gümüş de olabilir, platin de olabilir. Siz FX piyasalarındaki işlemleri banka sayfasında yapmak zorunda kalacaksınız. Fiziki tarafta, kuyumcudan, dövizciden işlem yapacaksanız burada da makas aralığı en az 10 lira." diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Kuyumcuda altın 900 lira. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Günlük veya haftalık işlem yapanlar için bu can sıkıcı. Piyasadaki manipülatif atakların önüne geçilmiş oluyor. Spekülasyon yapıyorlardı, bunun önüne geçilmiş oldu." ifadelerini kullandı.