İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi!
Küresel piyasalarda devam eden savaş etkileri altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, ons altının 5 bin dolar seviyesindeki güçlü desteğine ve gram altındaki son duruma ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Altın piyasasındaki düşüşleri değerlendiren İslam Memiş, "altın için alım zamanı mı, satış zamanı mı" sorusuna da yanıt verip kritik destek seviyelerine dikkat çekti....
İslam Memiş, piyasalardaki mevcut durumu "dolar endeksinin baskısı" altında değerlendiriyor. ABD dolarının güç kazanmasının, altın ons fiyatı üzerinde kısa vadeli bir baskı oluşturduğunu ancak bu durumun uzun vadeli yükseliş trendini bozmadığını belirtiyor.
Piyasada bugün (14 Mart 2026) gram altın yaklaşık 7.130 - 7.160 TL bandında hareket ederken, ons altın ise 5.100 dolar seviyelerinde dengelenme çabasında. Savaşın getirdiği belirsizlikler, bankalar arası makas aralıklarını genişletirken, yatırımcıların temkinli ve "büyük fotoğrafa" odaklanan bir strateji izlemesi öneriliyor.
İslam Memiş, katıldığı programda ABD-İran gerilimi sonrası dalgalanan altın piyasasındaki kritik seviyeleri değerlendirdi. Gram altında 7.350 TL desteğinin kırılmasının ardından yaşanan düşüşü analiz eden Memiş, mevcut fiyatların uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı sunup sunmadığını açıkladı. Ons altındaki 5.030 dolar destek seviyesine dikkat çeken uzman isim, savaş sonrası süreçteki beklentilerini ve altın piyasasının kısa vadeli yönünü yorumladı.İslam Memiş, dolar endeksinin 100 seviyesine yükselmesinin altın fiyatları üzerinde kısa vadeli bir baskı kurduğuna dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalarda ons altının 5.080 dolar civarında seyrettiğini belirten Memiş, bu baskının orta ve uzun vadeli yatırımcılar için teknik olarak uygun giriş noktaları oluşturabileceğini ifade ediyor.