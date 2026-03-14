İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi!

İslam Memiş, katıldığı programda ABD-İran gerilimi sonrası dalgalanan altın piyasasındaki kritik seviyeleri değerlendirdi. Gram altında 7.350 TL desteğinin kırılmasının ardından yaşanan düşüşü analiz eden Memiş, mevcut fiyatların uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı sunup sunmadığını açıkladı. Ons altındaki 5.030 dolar destek seviyesine dikkat çeken uzman isim, savaş sonrası süreçteki beklentilerini ve altın piyasasının kısa vadeli yönünü yorumladı.İslam Memiş, dolar endeksinin 100 seviyesine yükselmesinin altın fiyatları üzerinde kısa vadeli bir baskı kurduğuna dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalarda ons altının 5.080 dolar civarında seyrettiğini belirten Memiş, bu baskının orta ve uzun vadeli yatırımcılar için teknik olarak uygun giriş noktaları oluşturabileceğini ifade ediyor.