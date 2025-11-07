İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminlerini açıklayıp yatırımcıları uyardı

Tarihinin en güçlü rallisine imzasını atarak zirve rekorunu kırdıktan sonra geri çekilen altın fiyatlarındaki çalkantılı seyir devam ederken, para piyasaları ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş, hem zirveden satmayıp hala elinde altın tutanların hem de "bu fiyattan altın alınır mı" diye soranların sorularına yanıt verdi.