İslam Memiş, altın fiyatları için yeni yükselişin tarihiyle ons ve gram altın tahminlerini açıkladı

İslam Memiş hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan ve altında yılın ilk yarısında yaşanan yükselişin ardından teknik düzeltmelerin sürdüğünü, ancak bu düzeltmelerin tamamlanmasıyla birlikte ons altının 3.500 dolar, gram altının ise 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.