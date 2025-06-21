İslam Memiş, altın fiyatları için yeni yükselişin tarihiyle ons ve gram altın tahminlerini açıkladı
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yılbaşından Haziran ilk günlerine kadar yatırımcısının yüzünü güldürürken ünlü piyasa analisti İslam Memiş, altının ardından yatırımın parlayan yıldızının gümüş olduğuna işaret ederek "bu ne ki devamı gelecek" dedikten sonra şimdi de altının yeniden yükseliş trendine gireceği tarihi açıkladı. İşte İslam Memiş'in güncel piyasa yorumları...
2024 yılının son çeyreğinde yeni bir ralliye başlayan altın fiyatları 2025 yılına da hızlı girmiş ve özellikle Haziran ayının ilk günlerine kadar rekor üstüne rekor kırarak yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü.
Altındaki bu yeni rekor ralllisi yerini durgunluğa bırakırken yatırımcılar da altının yeni yol haritasının ne olacağını merak ediyor.
İslam Memiş hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan ve altında yılın ilk yarısında yaşanan yükselişin ardından teknik düzeltmelerin sürdüğünü, ancak bu düzeltmelerin tamamlanmasıyla birlikte ons altının 3.500 dolar, gram altının ise 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.
Ancak Memiş, piyasadaki manipülasyonlara ve spekülatif haber akışlarına karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.