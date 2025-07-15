İslam Memiş altın fiyatlarında yeni zirve için tarih verdi: ''Dinlenme süreci sona erdi''
Ünlü finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında dinlenme sürecinin sona erdiğini ve yeni bir yükseliş ivmesinin başladığını söyledi. Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin kasım ayına kadar devam edebileceğini belirtti.
2025 yılına damgasını vuran yatırımcının güvenli limanı altında hareketlilik devam ediyor. Ons altın tarihi zirvesi olan 3 bin 500 dolardan yüzde 4 aşağıda, 3 bin 362 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 345 liradan, çeyrek altın 7 bin 63 liradan ve cumhuriyet altını 29 bin 68 liradan satılıyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, CNN’e yaptığı değerlendirmede, altının seyrine ilişkin öngörülerde bulundu.
“Kasım’a kadar altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görebiliriz” diyen Memiş, altında yükseliş ivmesinin başladığını söyledi.
ALTINDA DİNLENME SÜRECİ SONA ERDİ
Memiş’e göre altın yatırımcısı için dinlenme süreci sona erdi. Uzman, Kasım ayına kadar gram altının 4.500 TL seviyesini test edebileceğini belirtiyor. Bu sürecin FED’in faiz politikaları, jeopolitik riskler ve Trump’ın dış politika söylemleriyle desteklendiğine işaret ediyor.