İslam Memiş altın fiyatlarında yeni zirve için tarih verdi: ''Dinlenme süreci sona erdi''

2025 yılına damgasını vuran yatırımcının güvenli limanı altında hareketlilik devam ediyor. Ons altın tarihi zirvesi olan 3 bin 500 dolardan yüzde 4 aşağıda, 3 bin 362 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 345 liradan, çeyrek altın 7 bin 63 liradan ve cumhuriyet altını 29 bin 68 liradan satılıyor.