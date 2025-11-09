İslam Memiş altın fiyatlarında yükseliş için tarih verip, yıl sonu tahminini açıkladı
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken yıl sonunda gram altının kaç lira olacağı merak ediliyor. Ünlü finans analitsti İslam Memiş, altının yükselişe geçeceği tarihi ve yıl sonu tahminini açıkladı.
Ekim ayında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalacağına dair sinyaller, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentilerin azalması, doların güçlenmesi ve kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçen altın fiyatlarının yönü merak ediliyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili yeni değerlendirmede bulundu. Kanal D'ye konuşan Memiş, altın fiyatlarının kasım sonunda yeniden yükselişe geçebileceğini belirterek, gram altın için yıl sonu tahminini açıkladı.
İslam Memiş, "Ons altın fiyatı 3885 - 4020 dolar aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında oyalanıyor ve haftayı 4000 dolar seviyesinden tamamladı" dedi.
GRAM ALTINDA 150 TL'LİK ARTIŞ
"Ancak gram altına baktığımız zaman geçen hafta kıyasla 150 liralık bir artış olduğunu gözlemliyoruz.'' diyen Memiş, '' 5 bin 500 TL seviyesine kadar geçen hafta gerileyen gram altın TL fiyatı 5 bin 650 TL seviyesinden haftayı tamamladı'' ifadelerini kullandı.