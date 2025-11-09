İslam Memiş altın fiyatlarında yükseliş için tarih verip, yıl sonu tahminini açıkladı

GRAM ALTINDA 150 TL'LİK ARTIŞ

"Ancak gram altına baktığımız zaman geçen hafta kıyasla 150 liralık bir artış olduğunu gözlemliyoruz.'' diyen Memiş, '' 5 bin 500 TL seviyesine kadar geçen hafta gerileyen gram altın TL fiyatı 5 bin 650 TL seviyesinden haftayı tamamladı'' ifadelerini kullandı.