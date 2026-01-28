İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın ile 2025'in en çok kazandıran değerli metali gümüş ABD Merkez Bankası FED'in kritik faiz kararı öncesinde yeni bir rekor daha kırarken ünlü piyasa analisti İslam Memiş altın ve gümüşe alternatif olarak gösterdiği bakır başta olmak üzere, altın ve gümüşteki beklentilerini açıkladı. İslam Memiş altın, gümüş ya da bakıra yatırım yapmak isteyenleri de "canınız yanabilir" diyerek uyardı.
2025 yılının en çok kazandıran değerli metalleri altın ve gümüş 2026 yılında da rekor serisini sürdürüyor. Bir yandan küresel riskler, diğer yandan dünya merkez bankalarının altına olan talebi büyürken, ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler büyürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe attığı adımlar sonrasında yatırımcıların güvenli limanı altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor.
Altın fiyatları, doların küresel çapta yaşadığı değer kaybı ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararı öncesi yeni eşikleri daha geçerken ons altın 5 bin 266 Dolar'ın gram altın ise 7 bin 350 TL'nin üstüne çıktı.
Trump’ın açıklamalarının ardından piyasalar bugün TSİ 22.00’de açıklanacak Fed’in faiz kararını bekliyor. Bugün açıklanacak karar öncesinde Fed’in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda yıl boyunca iki faiz indirimi gerçekleştirilebileceği fiyatlanıyor. Faiz indirimi beklentileri de faiz getirisi olmayan altının cazibesini yükseltirken doların üzerindeki satış baskısının artmasına yol açıyor.
Değerli metaller rekor üstüne yeni rekorlar kırmaya devam ederken ünlü piyasa analisti İslam Memiş, piyasalarda "2026 yılının manipülasyon yılı olduğu" tezinin arkasında durduğunu belirterek "Bilerek ve isteyerek piyasaları geren bir sistem var" derken "Altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli metallerin yükselmesiyle dolar terk ediliyor" demiş ve Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketin sürdüğünü belirterek Dolar'ın 50 TL seviyesine yükselebileceğinin işaretlerini verdiğini söylemişti.