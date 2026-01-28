İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı

2025 yılının en çok kazandıran değerli metalleri altın ve gümüş 2026 yılında da rekor serisini sürdürüyor. Bir yandan küresel riskler, diğer yandan dünya merkez bankalarının altına olan talebi büyürken, ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler büyürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe attığı adımlar sonrasında yatırımcıların güvenli limanı altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor.