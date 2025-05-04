İslam Memiş altın için ''sürpriz olmaz'' deyip hedef fiyat verdi

CNN Türk yayınında konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Özellikle Amerika'da açıklanan tarımdaki istihdam verisi beklentinin biraz daha üzerinde geldi ve dolayısıyla normalde altın fiyatlarını yükseltecek bir gelişmeyle altın fiyatları hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyordu. Teknik olarak da 3350 - 3330 dolar seviyesine kadar yükselmesi gerekiyordu. Ama cılız bir yükselişle yani haftayı 3240 dolar seviyesinden tamamladı. Bu da altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketlerin çok istekli olmadığını bize göstermiş oldu. Dolayısıyla normalde Amerika'da açıklanan enflasyon verisi altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını, dolar karşısındaki varlıkların yükselişini destekleyen bir sonuç geldi. Ama buna rağmen de 3.240 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Bir trend kırılımı olacaktı çünkü, bu trend kırılımı yaşanmadı. Yine de yıldız bir yükselişle haftayı tamamladı. Geçen hafta geride bıraktığımız haftada ons altın ve gram altın yüzde 5 - yüzde 6 civarında bir düşüşle haftayı tamamladı.