İslam Memiş altın için ''sürpriz olmaz'' deyip hedef fiyat verdi
Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün ardından kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini açıkladı.
Yatırımcının güvenli limanı altın hareketli bir haftayı geride bıraktı. Ons altın yüzde 2.61'lik düşüşle 3 bin 240 dolara geriledi. Altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcıların gözü uzmanlara çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için kısa, orta ve uzun vade tahminlerini açıkladı.
CNN Türk yayınında konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
"Özellikle Amerika'da açıklanan tarımdaki istihdam verisi beklentinin biraz daha üzerinde geldi ve dolayısıyla normalde altın fiyatlarını yükseltecek bir gelişmeyle altın fiyatları hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyordu. Teknik olarak da 3350 - 3330 dolar seviyesine kadar yükselmesi gerekiyordu. Ama cılız bir yükselişle yani haftayı 3240 dolar seviyesinden tamamladı. Bu da altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketlerin çok istekli olmadığını bize göstermiş oldu. Dolayısıyla normalde Amerika'da açıklanan enflasyon verisi altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını, dolar karşısındaki varlıkların yükselişini destekleyen bir sonuç geldi. Ama buna rağmen de 3.240 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Bir trend kırılımı olacaktı çünkü, bu trend kırılımı yaşanmadı. Yine de yıldız bir yükselişle haftayı tamamladı. Geçen hafta geride bıraktığımız haftada ons altın ve gram altın yüzde 5 - yüzde 6 civarında bir düşüşle haftayı tamamladı.
"3800 LİRA SEVİYESİNE KADAR BİR ALAN VAR"
Gram altın 4350 lira seviyesinden geriledi. Geçen hafta 4040 lira seviyesine kadar geriledi fiziki altın. Haftayı da 4095 lira seviyesinden tamamladı. Ons altın 3502 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Geçen hafta 3200 dolar seviyesine kadar geriledi. 3240 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yine teknik olarak bu satış baskısının kısa vadede devam etmesini bekleyebiliriz. Ons altın tarafında yine 3150 - 3090 dolar seviyeleri var aşağıda. Gram altın tarafında 4000 lira seviyesinin altında 3800 lira seviyesine kadar bir alan var. Dip seviyesi olarak, alım seviyesi olarak buraları yine takip etmeyi sürdüreceğiz.
"TEKNİK OLARAK SATIŞLARIN DEVAM ETME OLASILIĞI GÜÇLÜ"
Bu soluksuz yükselişler, soluksuz ralli süreci özellikle ilk kez altın alacak veya bugüne kadar altın almamış olan yatırımcılara da bir uyarı niteliğindeydi. Hani bekleyin, acele etmeyin, panik yapmayın. Çünkü biz Türkiye'de her yıl böyle panikler görüyoruz. Yani zirveden alıp alamama korkusunu hep görüyoruz. Ama ondan sonra da sert satışların geldiğini görüyoruz ve dolayısıyla panik yapmayan yatırımcısı son bir aydır iyi bir karar verdi. Gördüğünüz gibi bu kar satışları, teknik düzeltmeler yaşanabiliyor ve bir miktar daha bu soluklanma, teknik olarak satışların devam etme olasılığı güçlü.