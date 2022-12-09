İslam Memiş altın ve dolar için tarih verdi

"Borsa İstanbul'da yüzde 3.5'lik değer kaybı var. Bu haftaya dikkat çekerek borsadaki satışlara dikkat edin demiştim. Bant aralıklarına kadar kar satışları devam edebilir uyarılarım vardı. 4300'e kadar geri çekilme bekliyorum diye uyarılarım vardı. Bir miktar daha devam edebilir kar satışları diye tahmin ediyorum. 4400-4300 seviyelerini beklemeye devam edeceğim. O seviyeler gelince 3 hisse senedi belirleyeceğiz."