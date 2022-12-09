İslam Memiş altın ve dolar için tarih verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş pazartesi gününe dikkat çekerek altın, gümüş ve dolar için uyardı.
Finans analisti İslam Memiş, borsadaki düşüş, gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, dolar ve euro rakamlarını değerlendirdi. Memiş'in "cuma gününe dikkat!" sözleri öne çıktı. Memiş, gram altında beklediği zirveyi açıkladı.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, son çektiği videoda şu değerlendirmelerde bulundu:
"Borsa İstanbul'da yüzde 3.5'lik değer kaybı var. Bu haftaya dikkat çekerek borsadaki satışlara dikkat edin demiştim. Bant aralıklarına kadar kar satışları devam edebilir uyarılarım vardı. 4300'e kadar geri çekilme bekliyorum diye uyarılarım vardı. Bir miktar daha devam edebilir kar satışları diye tahmin ediyorum. 4400-4300 seviyelerini beklemeye devam edeceğim. O seviyeler gelince 3 hisse senedi belirleyeceğiz."
1800 sınırını test eden altın dolar paritesi öncesinde de altının yükseleceğini iddia eden Memiş, yaptığı uyarıyı yineledi.