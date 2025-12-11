İslam Memiş altın ve gümüş için 2026 tahminlerini açıklayarak uyardı

Altın fiyatları 2025 yılında Ağustos ayına kadar aralıksız süren ve tarihin en güçlü rallisi olan yükselişine Eylül ayında ara vermiş ve Eylül'den bu yana ise ara ara tepki yükselişleri ile çalkantılı bir seyre başlamıştı. Yaptığı piyasa analizleriyle adı piyasaların bir bilenine çıkan İslam Memiş hem altın hem de gümüşte yeni beklentilerini ve 2026 yılı tahminlerini açıkladı.