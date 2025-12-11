İslam Memiş altın ve gümüş için 2026 tahminlerini açıklayarak uyardı
2025 yılına veda etmeye hazırlanırken ABD Merkez Bankası FED'in 2025 yılına dair son faiz kararının ardından başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki çalkantılı seyir daha da hareketlenirken ünlü piyasa analisti İslam Memiş, hem altın hem gümüş için yeni yıldaki beklentilerini, tahminlerini ve yatırımcılara yönelik uyarılarını madde madde açıkladı.
Altın fiyatları 2025 yılında Ağustos ayına kadar aralıksız süren ve tarihin en güçlü rallisi olan yükselişine Eylül ayında ara vermiş ve Eylül'den bu yana ise ara ara tepki yükselişleri ile çalkantılı bir seyre başlamıştı. Yaptığı piyasa analizleriyle adı piyasaların bir bilenine çıkan İslam Memiş hem altın hem de gümüşte yeni beklentilerini ve 2026 yılı tahminlerini açıkladı.
ABD Merkez Bankası FED'in olası faiz indirimi kararına yönelik beklentiler nedeniyle düşüş eğilimine devam eden altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir devam ederken ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam yılın son toplantısını gerçekleştirdi ve faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75 ile 3,50 aralığına çekti. 2025 yılında üç faiz indirimi yapan Fed, faizleri toplamda 75 baz puan aşağı çekmiş oldu
. Kritik faiz kararı sonrası piyasaları yukarı yönde hareketlendi. Gümüş 86 TL ve Euro 49.97 TL'ye çıkarak rekor seviyeye yükseldi. Ons altındaki yükseliş ise sınırlı kaldı. Ons altın 4 bin 247 doları test ettikten sonra yeniden 4 bin 214 dolara çekildi. Gram altın da 5 bin 819 lirayı gördü.
Altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir altın yatırımcısına "almalı mı yoksa satmalı mı" sorusunu sordururken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tv100 canlı yayınında altın fiyatları için dikkat çeken bir açıklama yaptı.