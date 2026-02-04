İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi

Küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken yeni yıla da hızlı giren ve peş peşe yeni rekor seviyelerini aşan altın ve gümüş geçtiğimiz Cuma günü itibariyle resmen çakılmış bu haftaya da düşüşle başlamıştı. Ancak piyasalardaki düşüş rüzgarı kısa sürdü ve hem altın hem de gümüş yeniden yükselişe geçti.