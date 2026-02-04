İslam Memiş altın ve gümüş için bu sefer en doğru tavsiyeyi verdi
Altın ve gümüş fiyatları tarihinin en sert düşüşü ve en hızlı yükselişini yaşadıktan sonra yatırımcıların kafası karışırken, ünlü piyasa analisti İslam Memiş altın ve gümüşte hem tahminlerini açıkladı hem de yatırımcıları "sizi spekülasyonlarla her ay soyacaklar" diyerek uyarıp, yatırımcıların yapması gereken şeyi açıkladı.
Küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken yeni yıla da hızlı giren ve peş peşe yeni rekor seviyelerini aşan altın ve gümüş geçtiğimiz Cuma günü itibariyle resmen çakılmış bu haftaya da düşüşle başlamıştı. Ancak piyasalardaki düşüş rüzgarı kısa sürdü ve hem altın hem de gümüş yeniden yükselişe geçti.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında hemde 2025 yılının en çok kazandıran değerli metali gümüşte bozulan rekor serisi sonrası gelen bu sert düşüş büyük bir panik yaratırken bir anda gelen hızlı yükseliş piyasaları salladı.
Altında dün başlayan tarihi yükselişin ardından haftanın üçüncü gününde ise yüzde 2,85 artışla 5 bin 82 dolardan fiyatlandı. Gümüş piyasasında da benzer bir toparlanma görüldü.
Geçtiğimiz hafta perşembe günü 121,64 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran gümüş, 30 Ocak'ta yüzde 28,5 ile tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadıktan sonra önceki seansta kayıplarının bir kısmını geri alarak 80 doların üzerine yerleşti. Gümüşün ons fiyatı yeni günde ise yüzde 6,12 artışla 90,15 dolardan işlem gördü.