İslam Memiş altın ve gümüş ile birlikte borsa, kripto para, Dolar, Euro tahminlerini açıkladı
Başta altın ve gümüş olmak üzere özellikle değerli metaller piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ederken ünlü piyasa analisti İslam Memiş bu sefer altın ve gümüş fiyatları ile birlikte borsa, kripto para, Dolar, Euro tahminlerini açıkladı.
Haftanın son işlem gününde piyasalardaki fırtına devam ediyor. Bir tarafta altın ve gümüş, diğer tarafta kripto paralar ve döviz... Yatırımcılar piyasadaki fırtınadan zarar yönünde etkilenmemek için bir taraftan hem yurtiçi hem de yurtdışı gelişmeleri takip ediyor.
İslam Memiş kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede Borsa İstanbul'da kar satışlarının devam ettiğini belirterek "Aşağıda 12.800 puan ilk destek, yukarıda 13.800 puan ise ilk direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu bant aralığını izliyorum, 12.800 puan seviyesi geldiğinde tekrar yorum yapacağım" dedi.
Dolar ve Euro kurunu da değerlendiren İslam Memiş, dövizdeki yatay seyirde Euro/Dolar paritesinde düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini belirtirken "düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğim" dedi.