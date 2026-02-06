İslam Memiş altın ve gümüş ile birlikte borsa, kripto para, Dolar, Euro tahminlerini açıkladı

Haftanın son işlem gününde piyasalardaki fırtına devam ediyor. Bir tarafta altın ve gümüş, diğer tarafta kripto paralar ve döviz... Yatırımcılar piyasadaki fırtınadan zarar yönünde etkilenmemek için bir taraftan hem yurtiçi hem de yurtdışı gelişmeleri takip ediyor.