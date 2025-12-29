İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
2025 yılının en çok kazandıran 2 yatırım aracı altın ve gümüş yılın son, yeni yılın ilk haftasına çok sert bir geri çekilme ile girdi. Hem küçük hem de büyük yatırımcının kafasını karıştıran bu agresif hareketliliği yorumlayan İslam Memiş, 2026 yılı yatırım planlamasını değiştirdiğini duyuyarak yatırımcıları da uyardu.
2025 yılının ilk 8 ayında tarihinin en güçlü rallisiyle yükselişe yükselişe geçtikten sonra Eylül ayı itibariyle düşüş eğilimine girse de yılın son günlerinde ibresini yeniden yukarı çevirerek yeni bir rekora imzasını atan altın ve yılın son aylarında rekor üstüne rekor kıran gümüşün 2026 yılındaki rotası merak edilirken ünlü piyasa analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.
2025 yılının bitmesine sayılı gün kala gümüş fiyalarında tarihi bir dalgalanma gerçekleşti. Erken saatlerde dar likidite ile 83,97 dolara kadar çıkarak rekor tazeleyen gümüşün onsu, likiditenin arttığı saatlerde zirvesinden yüzde 10’a yakın değer kaybetti.
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yeni bir rekor seviyesine ulaşırken hem altın hem de gümüş yılın son yeni yılın ilk haftasının ilk işlem gününde tepetaklak oldu.
Yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altın ile gümüşte yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını araştırırken uzman isimlerden de uyarılar ve tahminler peşpeşe geliyor.