İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı
2025 yılının en çok kazandıran 2 yatırım aracı olan altın ve gümüş yeni yıla da yükselişle başlarken ünlü piyasa analisti İslam Memiş tam tarih vererek 2026 yılı için tahminlerini açıkladı.
Küresel piyasalarda geçen yıl birlikte rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları 2026 yılına da yükselişle başlarken yatırımcılar da değerli metallerinin 2026 yılındaki yönünü merak ediyor. Yatırımcılar akıllarındaki sorulara yanıt ararken özellikle değerli metaller konusunda yaptığı finansal analizlerle dikkat çeken isim olan İslam Memiş 2026 yılı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir süre önce 2026 yılının ilk 6 ayını işaret ederek "önümüzdeki 6 ay boyunca yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin biz devamını bekliyoruz. Mesela ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında ilk hedefimiz de 8 bin TL seviyesi var" diyen İslam Memiş CNNTÜRK ekranlarında canlı yayın konuğu olduğu programda yeni tahminlerini açıkladı.
Hem altın hem de gümüş için 2026'nın Haziran ayını işaret eden İslam Memiş, "Ocak ayı itibarıyla birçok merkez bankalarının faiz indirimleri devam ederken değerli metaller de Haziran ayına kadar yükselişini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.