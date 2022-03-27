İslam Memiş, altın ve gümüşte işin sonunu açıkladı
Yaptığı dolar, euro, altın ve gümüş analizleriyle "piyasaların bir bileni" olarak adlandırılan İslam Memiş, piyasaları etkileyen manipülasyonu anlatıp, altın ve gümüşte işin sonunu açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında hareketliliği artırmıştı.
Ünlü analist İslam Memiş ABD Merkez Bankası FED’in piyasaları manipüle ettiğini anlatarak altının yol haritası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasaların bir süredir yatay seyrettiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
“Emtia ve dövizlerin belli bant aralıklarına sıkıştığını görüyoruz. Bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler var. Ama genel itibariyle bir bant aralığında sıkışmış, belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu gözlemliyoruz." diyen İslam Memiş, FED'in faiz kararı sonrasını da değerlendirdi.