İslam Memiş, altın ve gümüşte işin sonunu açıkladı

“Emtia ve dövizlerin belli bant aralıklarına sıkıştığını görüyoruz. Bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler var. Ama genel itibariyle bir bant aralığında sıkışmış, belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu gözlemliyoruz." diyen İslam Memiş, FED'in faiz kararı sonrasını da değerlendirdi.