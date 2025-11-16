İslam Memiş altın ve gümüşte manipülasyon uyarısı yapıp kimlerin kazanacağını açıkladı
Altın ve para piyasaları için yaptığı analistleriyle dikkat çeken İslam Memiş, sert dalgalanmaların sürdüğü altın ve gümüş fiyatları için yatırımcıları "ne düşüş bitti, ne de yükseliş" diyerek uyardı. İslam Memiş ayrıca hem yıl sonu hem de 2026 yılı için tahminlerini de paylaştı. Önemli not: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Altın fiyatları rekor rallinin ardından girdiği düşüş eğiliminden hızlıca çıkıp yeniden yükselişe geçerken yatırımcıların gözü de yeniden altına dönmüştü. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında bu haftaki yükselişler devam ederken para piyasaları ve değerli metaller analisti İslam Memiş altın yatırımcılarına seslendi.
Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için yükselişi alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılara geçtiğimiz günlerde "bu yanlış bir karar olur" diyen İslam Memiş yatırımları bu sefer de hem manipülasyonlara karşı uyardı. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerini paylaşan İslam Memiş, "Kasım ayını bekleyin. Kasım ayına kadar bekleyin. Kasım ayında birçok sürpriz gelişmeleri göreceksiniz. Uyarılarım vardı." diyerek Papa'nn Türkiye'ye yapacağı işaret ederek "Papa'nın ziyaretini öncesinde ve sonrasında detaylı bir şekilde yorumlayacağım. Çünkü bu ziyaret normal bir ziyaret değil" dedi
Ons altın fiyatı için 4 bin dolar seviyesinin altındaki rakamları kademeli alım seviyesi olarak belirten İslam Memiş, "2026 yılını bekle. Yine 4800, 4880, 5.000 dolar seviyeleri yine yukarıda durmaya devam edecek. Çünkü 2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı. Burada en güvenli liman yine altın ve gümüş olacak." dedi.
Elinde altın bulunduran yatırımcılarına seslenen İslam Memiş, "düşüşleri bir ilave yapmak suretiyle, düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmek suretiyle bu süreci geçiştirebilirsiniz" dedi. Altın ve gümüş taraflarında son 1 aylık süreçte izlenen sert yükseliş ve düşüşleri hatırlayan İslam Memiş "Dalgalanmalara karşı uyardım. Beklemek iyi bir karar oldu. Panik yapmayın. Piyasalarda alım veya satış için fırsatlar bitmez. Önemli olan psikoloji ve yıl sonuna kadar varlıkları korumak." dedi.