İslam Memiş altın ve gümüşte tahminlerini açıklayıp ezber bozdu: 'Sebebi Venezuela gerginliği değil'
Altın ve gümüş 2026 yılına hızlı bir giriş yaparak yükseliş trendlerini korurken, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu askeri operasyonla alıkoyması gündeme bomba gibi düşmüştü. Herkes altındaki yükselişin arkasında bu gelişmenin olduğunu konuşurken değerli metaller konusunda yaptığı analizlerle dikkat çeken İslam Memiş "asıl neden Maduro olayı değil, asıl neden ABD veya İsrail'in İran'a olası bir müdahalesi" deyip altın ve gümüş yatırımcısını uyardı.
Küresel piyasalarda geçen yıl rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları 2026 yılında da zirvedeki seyrini sürdürürken ABD'nin askeri bir operayonla Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyması piyasalara da bomba gibi düştü.
ABD ile Venezuela arasındaki bu dünya çapındaki gerilimin gölgesinde hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yükselişini hızlandırırken, değerli metaller konusunda yaptığı finansal analizlerle dikkat çeken isim olan İslam Memiş'ten bir kez daha ezber bozan bir açıklama geldi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Youtube kanalındaki haftalık değerlendirme videosunda bir kez daha 2026'nın genel itibarıyla bir manipülasyon ve belirsizlik yılı olacağını vurgularken "altın tarafındaki yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil" dedi.
"Burada bir operasyon bile yok. Maduro'yu bildiğin elleriyle teslim ettiler. Bir savaş yok. Çin, Rusya, Amerika kendi aralarında anlaşmış, bir anlaşmazlık yok gibi adamı aldılar" ifadelerini kullanan İslam Memiş altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliğin asıl nedeninin yeni çatışma riskleri olduğunu söyledi.