İslam Memiş altın ve gümüşte tahminlerini açıklayıp ezber bozdu: 'Sebebi Venezuela gerginliği değil'

ABD ile Venezuela arasındaki bu dünya çapındaki gerilimin gölgesinde hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yükselişini hızlandırırken, değerli metaller konusunda yaptığı finansal analizlerle dikkat çeken isim olan İslam Memiş'ten bir kez daha ezber bozan bir açıklama geldi.