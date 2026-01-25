İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metaller 2026 yılının ilk ayında rekor üstüne rekor kırma devam ederken ünlü piyasa analisti İslam Memiş hem altın hem de gümüşte güçlü yükselişi kaçıran yatırımcılara başka bir değerli metali işaret etti.
2025 yılının en çok kazandıran yatırım araçları olan altın ve gümüş 2026 yılına da hızlı bir giriş yaparken ünlü piyasa analisti İslam Memiş'ten yatırımcıların aklındaki soruları yanıtladı ve 2026 yılında kendisine göre en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı.
Bir Youtube kanalına konuk olan İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin 2026 yılının ilk yarısının sonuna kadar yükselebileceğini belirtirken "Ancak teknik düzeltmelere muhtaç olan bir fiyatlama içerisine girdiği için artık çok dikkatli olmakta fayda var. Bu kısa vadede özellikle bu dört haftalık süreç içerisinde nakde ihtiyacı olanlar bu yükselişleri değerlendirebilir. Nakide ihtiyacı olmayanlar yılın ilk yarısına kadar bekleyebilir." dedi.
Piyasalarda "emtia savaşları"nın başladığını ve önümüzdeki 4 yıl boyunca da süreceğini öne süren İslam Memiş, altın yatırımcıları için "gerileme riskine, düşecek riskine veya endişesine karşı eldeki varlıklar korunmalı. Düşüşler de düzeltme hareketleri de mutlaka olacaktır. Bunu bir ilave olarak değerlendirilmesi iyi olur" dedi.
2025 yılının en çok kazandıran ve 2026 yılında da yükselişini sürdüren gümüş fiyatları için "bu seviyelerden gümüş almak risktir" derken gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılar için bir başka değerli metali işaret etti.