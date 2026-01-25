İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi

Bir Youtube kanalına konuk olan İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin 2026 yılının ilk yarısının sonuna kadar yükselebileceğini belirtirken "Ancak teknik düzeltmelere muhtaç olan bir fiyatlama içerisine girdiği için artık çok dikkatli olmakta fayda var. Bu kısa vadede özellikle bu dört haftalık süreç içerisinde nakde ihtiyacı olanlar bu yükselişleri değerlendirebilir. Nakide ihtiyacı olmayanlar yılın ilk yarısına kadar bekleyebilir." dedi.