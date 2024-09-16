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İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat

Gram altında 2 bin 800 lira seviyeleri aşılırken para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir yorum geldi.

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İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat - Resim: 1

Güvenli liman altında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. Gram altında 2 bin 800 lira seviyesi aşıldı. Merkez Bankalarının faiz kararlarının fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor. İşte altın piyasası...

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İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat - Resim: 2

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü  2 bin 814 liradan tamamladı.

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İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat - Resim: 3

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından  2 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor.

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İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat - Resim: 4

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.

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