İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat
Gram altında 2 bin 800 lira seviyeleri aşılırken para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir yorum geldi.
Güvenli liman altında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. Gram altında 2 bin 800 lira seviyesi aşıldı. Merkez Bankalarının faiz kararlarının fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor. İşte altın piyasası...
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Cuma günü, altının ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 814 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.
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