İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı
Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki Alaska zirvesinin piyasalara yansımalarını yorumlarken altın almayı ya da satmayı düşünenlere kritik bir uyarıda bulundu.
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, cuma günü Alaska'da bir araya gelmiş, görüşmede Ukrayna savaşına dair olası bir barış anlaşması masaya yatırılmıştı.
Putin, Trump ile yaptığı görüşmede ABD'nin işgal altındaki Ukrayna topraklarını ve Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımasını talep etti.
Bu öneriye sıcak bakan Trump, ateşkes olmadan doğrudan bir barış anlaşmasının yapılabileceğini savundu.
İki lider arasındaki bu tarihi görüşmenin piyasalara etkisini ise Türkiye'de adı "piyasaların bir bileni"ne çıkan ünlü piyasa analisti İslam Memiş yorumladı.
