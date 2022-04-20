İslam Memiş ''ben olsam altın almam'' deyip kendi tercihini açıkladı
"Kıtlık ekonomisi geliyor" çıkışıyla olay olan altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu sefer ezber bozdu ve "ben olsam altın almam" dedi. İslam Memiş kendi yatırım tercihini de açıkladı.
İslam Memiş, piyasalardaki son hareketliliği değerlendirip, "Elimde TL olsa altın da almam dolar da" dedi.
"Altının onsunda belki 2000 dolar tekrar test edebilir" diyen İslam Memiş, "ben bugünkü koşullarda ne ons altın, ne de gram altın almayı tercih etmem" çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.
Altın para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının 2022 yılı içerisinde yeniden yükselişe geçeceğini işarete ederek, "Altın yıl içinde yükselecek mi? Tabii ki yükselecek. Gram altında 1.450 TL'yi beklemeye devam edeceğim Ancak ben bu seviyeden alım yapmanın uygun olacağını düşünmüyorum." dedi.
Kendi yatırım stratejisinden örnek veren İslam Memiş "Ben elimdeki TL ile bu fiyattan gram altın alır mıyım, elimdeki dolarla ons altın satın alır mıyım ? Ben olsam almazdım." dedi.