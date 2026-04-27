İslam Memiş, Borsa İstanbul, altın, gümüş ve Dolar tahminlerini güncelledi
Orta Doğu'daki haber akışıyla dalgalanan altın ve gümüş piyasalarında gözler uzman görüşlerine çevrildi. Ekonomist İslam Memiş, gram altın için 5 haneli taminini paylaşırken, Borsa İstanbul, dolar kuru ve gümüşteki tahminlerini de açıkladı.
Küresel jeopolitik riskler ve Orta Doğu’dan gelen ateşkes/çatışma haberleri, emtia piyasalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarını değerlendiren Ekonomist İslam Memiş, yatırımcıların stratejik davranması gereken bir döneme girildiğini vurguladı.
Borsa İstanbul (BİST100) endeksinin 14.400 puan üzerindeki kapanışını değerlendiren Memiş, yatırımcıları tedbirli olmaya çağırdı.
14.000 puanın altına sarkmalar beklediğini ifade eden Memiş, "13.900 güçlü bir destek. Ancak kalıcı bir anlaşma gelirse yaz aylarında 20.000 puan hedefi kaçınılmaz olur" dedi. Dolar tarafında ise yıl sonu 50 TL beklentisinin sürdüğünü ekledi.
Gümüş piyasasına dair de pozitif bir tablo çizen İslam Memiş, gümüşün ons fiyatında 70-75 dolar aralığının toplama alanı olduğunu belirtti.