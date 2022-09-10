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İslam Memiş, dolar, Euro, altın ve gümüş için tarih vererek uyardı

Yaptığı piyasa yorumları nedeniyle adı "piyasanın bir bileni"ne çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş başta dolar ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller için tarih vererek aman dikkat dedi.

İslam Memiş, dolar, Euro, altın ve gümüş için tarih vererek uyardı - Resim: 1

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş TV 100'deki köşesinde doların akıbetiyle ilgili değerlendirmede bulundu 13 Eylül tarihine dikkat çekti. İşte Memiş'in o yasından öne çıkanlar:

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İslam Memiş, dolar, Euro, altın ve gümüş için tarih vererek uyardı - Resim: 2

Dolar endeksi (DXY) haftayı düşüşle tamamlıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 24 yıl aradan sonra 75 baz puan faiz artırımı yaptı.

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İslam Memiş, dolar, Euro, altın ve gümüş için tarih vererek uyardı - Resim: 3

Faiz kararı sonrası dolar endeksi (dxy), her ne kadar 110 seviyesine yükselse de yükseliş kalıcı olamadı.Dolar endeksi (dxy), güne 108,87 seviyesinden başladı. Kısa vade için görünüm negatif.

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İslam Memiş, dolar, Euro, altın ve gümüş için tarih vererek uyardı - Resim: 4

Çünkü petrol fiyatının 90 dolar seviyesinin altına sarkması ve enflasyonun yumuşak inişi doların uluslararası piyasalarda geri çekilmesine neden olabilir.

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