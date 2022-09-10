İslam Memiş, dolar, Euro, altın ve gümüş için tarih vererek uyardı
Yaptığı piyasa yorumları nedeniyle adı "piyasanın bir bileni"ne çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş başta dolar ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller için tarih vererek aman dikkat dedi.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş TV 100'deki köşesinde doların akıbetiyle ilgili değerlendirmede bulundu 13 Eylül tarihine dikkat çekti. İşte Memiş'in o yasından öne çıkanlar:
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Dolar endeksi (DXY) haftayı düşüşle tamamlıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 24 yıl aradan sonra 75 baz puan faiz artırımı yaptı.
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Faiz kararı sonrası dolar endeksi (dxy), her ne kadar 110 seviyesine yükselse de yükseliş kalıcı olamadı.Dolar endeksi (dxy), güne 108,87 seviyesinden başladı. Kısa vade için görünüm negatif.
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Çünkü petrol fiyatının 90 dolar seviyesinin altına sarkması ve enflasyonun yumuşak inişi doların uluslararası piyasalarda geri çekilmesine neden olabilir.
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