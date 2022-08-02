İslam Memiş en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı
Dolar ve altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Dolar 18 lira seviyesinin hemen altında işlem görürken, gram altın 1.030 lira seviyesine kadar yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ''Eylül ayında çarşı pazar karışacak'' diyerek en çok kazandıracak yatırım araçlarını açıkladı.
Finans analisti İslam Memiş, Youtube hesabından yayınladığı videoda altın ve para piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Dolar alınır mı satılır mı?" sorusuna yanıt veren İslam Memiş, en çok hangi yatırım aracının kazandıracağını açıkladı.
'Dolara tokat atılacak, Temmuz - Ağustos ayında piyasalardan uzak durun' diyen İslam Memiş bir bant aralığının belirlendiğini ve herkesin tatile çıktığını söyledi. İslam Memiş, 'bu bant aralığında herhangi bir gelişme beklemeyin' deyip dolar kuru için belirlenen bant aralığını da söyledi. İslam Memiş'in aktardığına göre Ağustos ayında dolar kuru bant aralığı 17-18 lira aralığında kalacak. Gram altın ise 950-1000 lira aralığında olacak. Ons altın 1680 - 1780 aralığında gümüşün ons fiyatında da 19-20 dolar aralığı korunacak. İslam Memiş, altın, dolar, gümüşün yaz tatili dönemini bu aralıklarda geçireceğini belirtti.
Gram altın 1450 lira olacak
Jeopolitik risklerin tırmanmaya başladığının da altını çizen İslam Memiş, gram altında önce 1200 devamında ise 1450 lira seviyesine yıl sonuna kadar gelinmiş olacağını söyledi. Ağustos ayı içinde altında geri çekilmeler olabileceğini haber veren İslam Memiş, yatırımcıya bunu satış için değil alım için fırsat olarak değerlendirmesini önerdi. İslam Memiş, 'Elinde altın ve gümüş bulunduranlar sakın ola ki burdan satıp düşükten yerine koyarım hayali içinde olmamalı. Eylül ayında çarpı pazarın karışacağı bir dönem olacak' dedi.
Dolar yıl sonunda 21 lira olacak; dolar alınmalı mı satılmalı mı?
Doların toparlanma eğiliminde olduğunu belirten İslam Memiş, uluslararası piyasalarda doların kısa vadede çok yükselmeyeceğini söyledi. Ama dolar yılın sonunda yatırımcısına kazandıracak. İslam Memiş, "Yılın son çeyreğine baktığımız zaman dolar kuru 20-21 lira aralığını gerçekleştirme ihtimali yüksek' dedi.