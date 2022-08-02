İslam Memiş en çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı

'Dolara tokat atılacak, Temmuz - Ağustos ayında piyasalardan uzak durun' diyen İslam Memiş bir bant aralığının belirlendiğini ve herkesin tatile çıktığını söyledi. İslam Memiş, 'bu bant aralığında herhangi bir gelişme beklemeyin' deyip dolar kuru için belirlenen bant aralığını da söyledi. İslam Memiş'in aktardığına göre Ağustos ayında dolar kuru bant aralığı 17-18 lira aralığında kalacak. Gram altın ise 950-1000 lira aralığında olacak. Ons altın 1680 - 1780 aralığında gümüşün ons fiyatında da 19-20 dolar aralığı korunacak. İslam Memiş, altın, dolar, gümüşün yaz tatili dönemini bu aralıklarda geçireceğini belirtti.