İslam Memiş gram altın için ''alım fırsatı'' dediği seviyeyi açıkladı

"GRAM ALTIN TARAFINDA YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDER"

A Para yayınında da değerlendirmelerini aktaran Memiş "Gram altın ve ons altını yine birbirinden ayırt ediyoruz ve gram altın tarafında artık bundan sonra her yaşanabilecek geri çekilmeler, her dinlenmeler, her kar satışları bir alım fırsatı olarak karşımızda durabilir diye düşünüyorum. Benim nazarımda gram altın tarafında düşüş trendi sondu, artık gram altın tarafında yükseliş trendi devam eder ve ilk hedefim 4500 lira seviyesi. O yüzden eğer 4250 lira seviyesinin altında sarkmalar görürse yatırımcısı, bunu alım fırsatı olarak değerlendirmesi lazım" dedi.