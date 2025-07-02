İslam Memiş gram altın için ''alım fırsatı'' dediği seviyeyi açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili son tahminlerini paylaştı. Gram altında yükselişin süreceğini öngören Memiş, hedef fiyat verdi.
Altın fiyatları zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Nisan ayında 3 bin 500 dolar ile tarihi rekor kıran ons altın 3 bin 343 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 277 liradan, çeyrek altın 7 bin liradan ve cumhuriyet altını 28 bin 820 liradan satılıyor. Altına yatırım yapanlar veya almak isteyenler fiyat tahminlerini yakından takip ediyor. Altın fiyatlarıyla ilgili son değerlendirme finans analisti İslam Memiş'ten geldi.
CNN Türk yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bu hafta 4280 - 4300 lira direncini takip edeceğiz yukarıda. Ama sonra yine 4200 lira belki aşağısına kısmen sarkan bir gram altın yine karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
Memiş ons altın ve gram altın için ise "Ons altın tarafında yıl sonuna kadar düşüş beklentimiz devam ediyor. Ancak gram altın dolardan destek almaya devam edecek. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar eğer geçen hafta cuma gününü kaçırmışlarsa bence bu haftayı ve önümüzdeki haftayı değerlendirmesi lazım. Çünkü yılın son alım fırsatlarını verecek gram altın ve altın tarafında tekrar yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam edecek" şeklinde konuştu.
"GRAM ALTIN TARAFINDA YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDER"
A Para yayınında da değerlendirmelerini aktaran Memiş "Gram altın ve ons altını yine birbirinden ayırt ediyoruz ve gram altın tarafında artık bundan sonra her yaşanabilecek geri çekilmeler, her dinlenmeler, her kar satışları bir alım fırsatı olarak karşımızda durabilir diye düşünüyorum. Benim nazarımda gram altın tarafında düşüş trendi sondu, artık gram altın tarafında yükseliş trendi devam eder ve ilk hedefim 4500 lira seviyesi. O yüzden eğer 4250 lira seviyesinin altında sarkmalar görürse yatırımcısı, bunu alım fırsatı olarak değerlendirmesi lazım" dedi.