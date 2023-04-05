İslam Memiş gram altın için hedef fiyat verdi: ''Yeni normal olacak''
Altın ve para piyasaları uzmanı olarak tanınan İslam Memiş, gram altın için hedef fiyatını açıkladı.
Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın fiyatı 1.250 TL seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Çeyrek altın fiyatı 2.085 liradan, Cumhuriyet altını ise 8.580 liradan satılıyor. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Gram altın ne kadar olur? Piyasa uzmanı İslam Memiş, Haziran ayını işaret ederek altın tahminini paylaştı.
Mart ayında küresel bankacılık krizi ve resesyon endişelerinin artmasıyla kazançlarını genişleten ons altın, OPEC+'ın sürpriz petrol kesintisi kararıyla baskı altında kalmıştı. Ancak ABD'den gelen veriler sonrası psikolojik sınır olan 2000 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Ons altın, Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesi olan 2042 dolara ulaştı.
Ons altındaki hareketlilikle dün yüzde 2’den fazla yükselerek tarihi zirveyi gören gram altın bugün rekorunu 1.255 TL’nin üzerine taşıdı. Çeyrek altın ise 2.082 TL’yi, cumhuriyet altını da 8.487 TL’yi gördü. Yurt içi altın fiyatlarında ons fiyatı yükselişi hızlandırırken dolar/TL kurunun 19,24 ile zirvede olması da alımları destekliyor.
ALTINDA ASIL REKOR HAZİRAN SONRASINDA BEKLENİYOR
Yatırımcılar altın fiyatlarındaki yükseliş ile heyecanlanırken akıllara ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?” sorusu geldi. Peki değerli metalde yön ne olacak? Konuya ilişkin soru işaretlerini gideren açıklama ünlü piyasa analisti İslam Memiş’ten geldi. Altın fiyatlarındaki her düşüşün alım fırsatı olduğunun altını çizen uzman isim Haziran ayını işaret etti.