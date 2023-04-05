İslam Memiş gram altın için hedef fiyat verdi: ''Yeni normal olacak''

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın fiyatı 1.250 TL seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Çeyrek altın fiyatı 2.085 liradan, Cumhuriyet altını ise 8.580 liradan satılıyor. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Gram altın ne kadar olur? Piyasa uzmanı İslam Memiş, Haziran ayını işaret ederek altın tahminini paylaştı.