İslam Memiş ''Hala ucuz'' diyerek açıkladı: Altından daha iyi öne çıkacak
Altın fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü. Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına ''Temkinli olmakta fayda var'' diyerek uyarıda bulundu. Gümüşün sert yükselebileceğini belirten Memiş, ''Türkiye'de herkesin konuştuğu yatırım aracı altın olsada ileriki süreçte gümüşün daha iyi öne çıkacağını düşünüyorum.'' dedi.
Geçtiğimiz hafta son 6 ayın en kötü performansını gösteren ve yatırımcısına kaybettiren altın yeniden yönünü yukarı çevirdi. 3 bin 200 doların altına sarkan ons altın, 3 bin 329 dolardan işlem görüyor.
Gram altın 4 bin 178 liradan, çeyrek altın 6 bin 874 liradan ve cumhuriyet altını 28 bin 222 liradan alıcı buluyor. Kayıplarını telafi eden gram altın bu hafta yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.
Altın yatırımcıları ise yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. A Para yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, belirsizlik vurgusu yaparak, altın yatırımcısına ''Temkinli olmakta fayda'' diyerek uyarıda bulundu.
Memiş'in altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:
"Nisan ayında ons altın 3 bin 305 dolar seviyesi test edildi. Ticaret savaşları ile ilgili iyimser açıklamalar, jeopolitik gerilimlerin azalması bahaneye neden oldu. Teknik düzenlemeler yapıldı. Aşağıda yine 3 bin doların altı var, bunlar test edilmedi. Teknik olarak kısa vadede 3 bin 180 dolar seviyesinde boşluk var. Bu yıl 3 bin 750 dolar direnci var, tekrar etmekte fayda var. 4,5 ayda hızlı bir getiri sağladı. Ons altını destekleyen gelişmeler ulusal piyasalarda durmaya devam ediyor.