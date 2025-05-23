İslam Memiş ''Hala ucuz'' diyerek açıkladı: Altından daha iyi öne çıkacak

Memiş'in altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

"Nisan ayında ons altın 3 bin 305 dolar seviyesi test edildi. Ticaret savaşları ile ilgili iyimser açıklamalar, jeopolitik gerilimlerin azalması bahaneye neden oldu. Teknik düzenlemeler yapıldı. Aşağıda yine 3 bin doların altı var, bunlar test edilmedi. Teknik olarak kısa vadede 3 bin 180 dolar seviyesinde boşluk var. Bu yıl 3 bin 750 dolar direnci var, tekrar etmekte fayda var. 4,5 ayda hızlı bir getiri sağladı. Ons altını destekleyen gelişmeler ulusal piyasalarda durmaya devam ediyor.