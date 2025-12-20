İslam Memiş hem altın hem de gümüş için yeni tahminlerini açıklayarak uyardı
Değerli metaller konusunda yaptığı analizlerle dikkat çeken ünlü piyasa analisti İslam Memiş 2025 yılının ilk 8 ayında tarihinin en güçlü ralllisine imzasını attıktan sonra Eylül ayı itibariyle düşüş eğilimine giren ancak 2026 yılına günler kala yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için hem 2026 yılı tahminlerini açıkladı hem de kritik uyarılarda bulundu.
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yeni bir rekor seviyesine ulaşırken yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını merak ediyor.
1 / 16
Küresel belirsizlikler, ekonomik endişeler ve riskli varlıklardan kaçış yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ederken hem Ons altın hem de gram altın tarihi rekorlarına her gün bir yenisini ekliyor...
2 / 16
Türkiye’de birçok insanın en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altın 2025 yılı sonu itibarıyla 6 bin TL’yi buldu.
3 / 16
Verilere göre sürekli yükselişiyle vatandaşların vazgeçilmez tercihi olan altın hakkındaki söylentiler de zaman zaman vatandaşlarda kafa karışıklıklarına neden oluyor.
4 / 16