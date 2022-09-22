İslam Memiş herkesi sevindirecek müjdeyi verdi: ''Büyük indirim geliyor''
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, zam üstüne zam gelen ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran benzin fiyatları için müjdeli haberi verdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önümüzdeki günlerde yaşanacak ilginç gelişmelere dikkat çekti ve benzin gibi ürünlerde indirimlerin eli kulağında olduğunu söyledi.
Yakında pompa fiyatlarına yansıyacak indirim haberlerini okuyacağını belirten Memiş'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:
"Dolarını bir hamle yaptıracak olan varsa parite üzerinden bunu dolar, sterlin, altın alarak giriş yapabilir. Bu daha mantıklı bir karar. Petrol fiyatlarındaki düşüşlere dikkat çektim, dolar endeksindeki düşüşlere dikkat çektim. "
"Petrol ve dolar endeksindeki düşüşler önümüzdeki haftalarda çok sık konuşulacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşler pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim haberlerini görmüş olacağız. İçeride dolar TL, altının ve gümüşün gram fiyatıyla alakasız olacaktır bu."