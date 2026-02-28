İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
Orta Doğu'da sözlü tehditlerin yerini füzelere bırakmasıyla piyasalar "savaş fiyatlaması" moduna geçti. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, yaptığı değerlendirmelerde, yatırımcılar için hem korkutan hem de fırsat barındıran kritik bir yol haritası çizdi. İslam Memiş'e göre 2026 yılı, bir yanda "şampiyonların" diğer yanda ise "vedaların" yılı olacak.
Değerli metaller ve piyasa Analisti İslam Memiş, Orta Doğu’da başlayan sıcak savaşın piyasalara etkisini değerlendirdi. Borsa İstanbul’da 13.000 puan altını işaret eden Memiş, gram altında 10.000 TL, ons altında ise 6.000 dolar hedefini açıkladı. "2026'nın şampiyonu gümüş olmayacak" diyen uzman isim, gayrimenkul almak isteyenler için kritik takvimi paylaştı.
Kendi Youtube kanalında sıcak gündemi ve bu gündemin piyasalara etkisini değerlendiren İslam Memiş Orta Doğu’da patlak veren sıcak çatışma ortamını "beklenen süreç" olarak nitelendirdi. Pakistan-Afganistan gerilimiyle başlayan ve ABD-İsrail’in İran’a saldırısıyla tırmanan sürecin fiziki bir savaşa dönüştüğünü belirten Memiş, bu kaosun perde arkasında İran’da bir rejim değişikliği planı yattığını öne sürdü.
Piyasalardaki sert hareketleri değerlendiren İslam Memiş Borsa İstanbul’un 13.000 puanın altına sarkabileceğini ancak bunun yeni yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Yıl sonu hedefini 16.000 puan olarak koruyan analist, gram altın için dudak uçuklatan o rakamı telaffuz etti: 10.000 TL! Ons altında ise 6.000 dolar seviyesine odaklandığını belirtti.
Memiş, gümüş yatırımcılarını ise uyardı. Ons gümüşte üç haneli rakamların (100 dolar üzeri) görülmesi durumunda satış yapılması gerektiğini belirterek, "2026 yılının şampiyonu gümüş olmayacak" dedi. Memiş'e göre 2026'nın gerçek şampiyonları Borsa ve Bitcoin olacak.