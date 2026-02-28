İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı

Piyasalardaki sert hareketleri değerlendiren İslam Memiş Borsa İstanbul’un 13.000 puanın altına sarkabileceğini ancak bunun yeni yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Yıl sonu hedefini 16.000 puan olarak koruyan analist, gram altın için dudak uçuklatan o rakamı telaffuz etti: 10.000 TL! Ons altında ise 6.000 dolar seviyesine odaklandığını belirtti.