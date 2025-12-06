İslam Memiş ons, gram altın ve gümüş için yeni rekor tahminlerini açıkladı
Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, hem küçük hem büyük yatırımcının güvenli limanı altında tarihin en büyük yükselişinin ardından başlayan düşüş sonrası bir aşağı bir yukarı çalkantılı bir seyirde devam eden altın fiyatları için hem yeni tahminlerini açıkladı hem de kendi yatırım planını paylaştı.
Altın fiyatları 2025 yılında Ağustos ayına kadar aralıksız süren ve tarihin en güçlü rallisi olan yükselişine Eylül ayında ara vermiş ve Eylül'den bu yana ise ara ara tepki yükselişleri ile çalkantılı bir seyre başlamıştı.
ABD Merkez Bankası FED'in olası faiz indirimi kararına yönelik beklentiler nedeniyle düşüş eğilimine devam eden altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir altın yatırımcısına "almalı mı yoksa satmalı mı" sorusunu sordururken kritik uyarı değerli metaller ve para piyasalarının ünlü analisti İslam Memiş'ten geldi.
Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki çalkantılı seyir tüm hızıyla devam ederkenson 5 haftanın zirvesine çıktıktan sonra yeniden yönünü aşağı çeviren altın fiyatları için değerli metaller ve para piyasalarının ünlü analisti İslam Memiş yeni tahminlerini açıkladı.
Özellikle altın fiyatlarındaki rekor seviyesinden geri gelmesiyle birlikte yaptığı "bu piyasada manipülasyon var" uyarılarıyla dikkat çeken İslam Memiş altın tarafında alımların devam ettiğini belirterek, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4234 dolar seviyesinde yine tepki alımıyla haftayı tamamlıyor. Malum 4194 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar hızlı bir toparlanma oldu. Ama haftalık baza baktığımız zaman da ons tarafında 4180 hatta 4173 dolar seviyesine kadar gerileyen bir trend gördük" dedi.