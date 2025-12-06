İslam Memiş ons, gram altın ve gümüş için yeni rekor tahminlerini açıkladı

Özellikle altın fiyatlarındaki rekor seviyesinden geri gelmesiyle birlikte yaptığı "bu piyasada manipülasyon var" uyarılarıyla dikkat çeken İslam Memiş altın tarafında alımların devam ettiğini belirterek, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4234 dolar seviyesinde yine tepki alımıyla haftayı tamamlıyor. Malum 4194 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar hızlı bir toparlanma oldu. Ama haftalık baza baktığımız zaman da ons tarafında 4180 hatta 4173 dolar seviyesine kadar gerileyen bir trend gördük" dedi.