İslam Memiş rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın ve gümüş için tarih vererek uyardı
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yeni bir rekor seviyesine ulaşırken ünlü piyasa analisti İslam Memiş'ten hem altın hem de 2025'in en çok kazandıranı olan gümüş için 2026 yılı tahminlerini açıkladı ve yatırımcıları da tarih vererek uyardı...
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları yeni bir rekor seviyesine ulaşırken yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını merak ediyor.
Küresel belirsizlikler, ekonomik endişeler ve riskli varlıklardan kaçış yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ederken hem Ons altın hem de gram altın tarihi rekorlarına her gün bir yenisini ekliyor...
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın, 2025 yılını tarihi rekorlarla geride bırakmaya hazırlanırken 2026 yılı için de yeni altın tahminleri peş peşe geliyor...
Türkiye’de birçok insanın en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altın 2025 yılı sonu itibarıyla 6 bin TL’yi de aşarken altın ve para piyasaları analisti İslam Memiş'ten kritik açıklamalar peşpeşe geldi.