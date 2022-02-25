İslam Memiş, ''savaş fiyatlaması var'' deyip, altın fiyatları için uyardı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla alevlenen altın fiyatlarıyla ilgili olarak "Şu an operasyon ve savaş fiyatlaması yapılıyor" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş "altın fiyatları" için kritik için uyarılarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun piyasalara etkisi üzerine Youtube kanalından yaptığı açıklamalarda bulundu.
Piyasalarda şu an oldukça geniş bant aralıkları olduğunu belirten Memiş, 'Sepetimizdeki varlıkların yer değiştirme zamanı geldi mi?', 'Tedbirimi almadım, TL'yle işlem yapan bir yatırımcıyım, zarar etmeye devam edecek miyim?' gibi soruların cevabını vermeye çalıştı.
"Küresel piyasalarda bu savaş fiyatlamasının başladığını gözlemliyoruz. Daha öncekiler manipülasyon fiyatlamasıydı, artık operasyon ve savaş fiyatlamasının içinde olduğumuzu söyleyebilirim" diyen Memiş, şunları söyledi:
"Dolar endeksinin 1 puanlık yükselişine rağmen dolar kurunun ucuz olduğunu ve baskılandığını gözlemliyoruz. Doların yukarı yönlerine ataklarına izin vermeyen baskılayan bir mekanizma var diyebiliriz. Sepetinde doları olanlar eğer değerlendirebilirse fırsatları var. Israrla TL ile işlem yapıyorsan para kazanamayan bir oyuncusun. Pariteyle işlem yapan zarar etmeyecek. Doları bu seviyede almak ucuzdur, bunlar birer fırsattır. Paritelerdeki düşüşler bence kalıcı değil."