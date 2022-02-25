İslam Memiş, ''savaş fiyatlaması var'' deyip, altın fiyatları için uyardı

"Dolar endeksinin 1 puanlık yükselişine rağmen dolar kurunun ucuz olduğunu ve baskılandığını gözlemliyoruz. Doların yukarı yönlerine ataklarına izin vermeyen baskılayan bir mekanizma var diyebiliriz. Sepetinde doları olanlar eğer değerlendirebilirse fırsatları var. Israrla TL ile işlem yapıyorsan para kazanamayan bir oyuncusun. Pariteyle işlem yapan zarar etmeyecek. Doları bu seviyede almak ucuzdur, bunlar birer fırsattır. Paritelerdeki düşüşler bence kalıcı değil."