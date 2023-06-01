İslam Memiş seçim sonrası tahminini açıkladı: ''Altından daha fazla kazandıracak''
Yatırımcıların "piyasanın bir bileni" dediği para ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş, seçimlerin ardından piyasalardaki beklentilerini açıklarken yatırımcıları uyardı.
Türkiye hem 28'inci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ni hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor.
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Dolar kuru, bugünün ilk saatlerinde tarihi rekor kırarak 20,7494 TL'yi gördü. Dolar/TL'deki artışın ardından ekonomi çevreleri, kurun yeni rekor seviyeleri test edebileceğini ifade etti. Diğer yandan, Euro/TL de 22,35 TL seviyelerine kadar yükseldi.
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Döviz ve altından sonra yatırım yapmak isteyenlerin bir diğer gözdesi gümüş oldu.
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Çünkü gümüş yatırımcısına son bir yılda bir gramda yüzde 50'nin üstünde kazandırdı.
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