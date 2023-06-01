İslam Memiş seçim sonrası tahminini açıkladı: ''Altından daha fazla kazandıracak''

Türkiye hem 28'inci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ni hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor.