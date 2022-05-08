İslam Memiş, ''Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz'' diyerek uyardı: Altın, dolar, ev...
Finans Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, ev, araba yatırımları konusunda “Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz” diyerek uyarıda bulundu.
Altın ve dolar fiyatı hafta içi oldukça hareketli günler yaşadı. Tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası Fed 22 yılın en sert kararına imza atarak faizleri 50 baz puan yükseltti. Başkan Jerome Powell konuşmasında iki toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı verirken, iddia edildiği gibi 75 baz puanlık artışın düşünülen bir şey olmadığını söyledi.
Fed’in ardından bir diğer kritik açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geldi. Kurum nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon yüzde 70 sınırına dayandı.
Bu gelişmelerle bu hafta euro/TL yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,41 kazançla 923 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 artışla 6.184 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.493 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.514 liraya çıktı. Ons altın ise 1880-1900 dolar aralığında hareket etti.
ALTIN, DOLAR, EV VE ARABA FİYATLARI
Piyasalarda hafta boyunca yaşanan bu gelişmelerden sonra yatırımcılar ne yapacaklarına karar vermek için uzman yorumlarını araştırır oldu. Konuya ilişkin değerlendirme ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. İslam Memiş altın, döviz kurları, ev ve araba fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.