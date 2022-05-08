İslam Memiş, ''Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz'' diyerek uyardı: Altın, dolar, ev...

Altın ve dolar fiyatı hafta içi oldukça hareketli günler yaşadı. Tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası Fed 22 yılın en sert kararına imza atarak faizleri 50 baz puan yükseltti. Başkan Jerome Powell konuşmasında iki toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı verirken, iddia edildiği gibi 75 baz puanlık artışın düşünülen bir şey olmadığını söyledi.