İslam Memiş tek tek açıkladı: Hangi yatırım aracı ucuz, hangisi pahalı?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş ve Bitcoin için değerlendirmelerde bulundu. ABD Merkez Bankası Fed'in temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğini belirten Memiş, bu durumun küresel piyasalarda çok büyük etkisi olacağını belirtti.
2025 yılına damgasını vuran yatırım araçlarının başında gelen altın, nisan ayında tarihi zirvesini gördükten sonra bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Ons altın 3 bin 293 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 144 liradan, çeyrek altın 6 bin 807 liradan ve cumhuriyet altını 27 bin 979 liradan satılıyor. Gram altın son bir yılda yüzde 70 yükselirken, yılbaşından bu yana ise yüzde 38'in üzerinde getiri sağladı.
Küresel piyasalardaki belirsizlik sürerken finans analisti İslam Memiş, yatırımcıların doğru adımı atabilmesi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
DOLAR
Dolar kurunun serbest piyasada 38 liranın altında işlem gördüğüne dikkat çeken Memiş, resmi kurun 39 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, bayram öncesi nakit ihtiyacının fiyatları baskıladığını söyledi. Bu düşüş eğiliminin bayrama kadar sürebileceğini belirtti.
EURO
Euro/TL tarafında fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Memiş, Euro/dolar paritesinin 1,337 seviyesinde olduğunu ve bu nedenle euro cinsinden yatırım yapmanın şu an mantıklı olmadığını ifade etti. Euro’nun pahalı kalması nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.