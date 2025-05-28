İslam Memiş tek tek açıkladı: Hangi yatırım aracı ucuz, hangisi pahalı?

2025 yılına damgasını vuran yatırım araçlarının başında gelen altın, nisan ayında tarihi zirvesini gördükten sonra bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Ons altın 3 bin 293 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 144 liradan, çeyrek altın 6 bin 807 liradan ve cumhuriyet altını 27 bin 979 liradan satılıyor. Gram altın son bir yılda yüzde 70 yükselirken, yılbaşından bu yana ise yüzde 38'in üzerinde getiri sağladı.