İslam Memiş uyardı: Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar dikkat!
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altın fiyatları yön arayışını sürdürürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni uyarılar geldi.
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel piyasalarda sert dalgalanmalar devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak ilan eden Memiş, finansal okuryazarlığın bu dönemde hayati önem taşıdığını ifade ederek, "Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi" dedi.
Altına talep sürüyor
Altına olan talebin sürdüğünü verilerle açıklayan İslam Memiş, 2026'nın ilk çeyreğinde internetten yapılan altın harcaması 4,8 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payının yüzde 13,6'dan yüzde 17,2'ye yükseldiğini belirten Memiş, yastık altındaki altın miktarının ise 7 bin ton seviyesine yaklaşabileceğini ifade etti.
Kısa vadeli baskılara rağmen ana trendin yukarı yönlü olduğunu belirten Memiş, altın ve Borsa İstanbul için yıl sonu tahminlerini paylaştı.
Altın ve borsada yıl sonu hedefi
Ons altın için yıl sonu beklentisini 5.800–6.000 dolar aralığında koruduğunu belirten Memiş, gram altının ise dolar kurunun da desteğiyle yükseliş potansiyelini sürdüreceğini ifade etti.
İslam Memiş, Borsa İstanbul için yıl sonu beklentisinin 16 bin puan ve üzeri olduğunu belirtti.