İslam Memiş ''uzak durun'' dedi ve ekledi: Paranız buhar olabilir!
BDDK'nın bankalara FX işlemlerini yasaklamasının ardından açıklamalarda bulunan piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya uyarıda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kısa vadeli al sat yapan yatırımcılara uyarıda bulundu. Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Önümüze baktığımız zaman çeşitli risklerle karşı karşıya kalacağız. Mesela BDDK bir karar verdi. Bu kararla birlikte bütün bankaların FX piyasalarındaki sanal ortamdaki sınırsız yapılan döviz ve emtia işlemlerini kapattı, yani iptal etti.
BDDK diyor ki sen FX uygulamasında günlük al sat yaptırıyorsun, sınırsız bundan sonra mevduat hesaplarından yaptırmanı istiyoruz dedi ve bütün bankaların FX işlemleri kapatıldı. Artık bu direkt banka üzerinden hazine üzerinden yapılacak işlemler.
Peki niye. Son bir aydır döviz kurlarının makas aralığıyla ilgili ciddi uyarılarım oldu. Bankalar anlaştı ve herkes 50 kuruş makas aralığı yaptı. Standart. Yani günlük al sat yaptırmıyorlar, manipülatif atakları engellemek için al sat yaptırmıyorlar. Bu yüzden bir süredir bu makas aralıkları açık.