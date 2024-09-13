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İslam Memiş yanıtladı: Elimizdeki altınları TL’ye mi çevirmeliyiz?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünkü yazısında 'Elimizdeki altınları TL’ye mi çevirmeliyiz?' sorusuna yanıt verdi.

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İslam Memiş yanıtladı: Elimizdeki altınları TL’ye mi çevirmeliyiz? - Resim: 1

Memiş'in, TV 100'de yayımlanan yazısında söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek yaptığı açıklamalar şu şekilde:

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İslam Memiş yanıtladı: Elimizdeki altınları TL’ye mi çevirmeliyiz? - Resim: 2

"Yılın üçüncü çeyreğine yaklaşırken, finansal piyasalarda büyük bir kargaşanın yaşanacağı bir kapanış bekliyorum.

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İslam Memiş yanıtladı: Elimizdeki altınları TL’ye mi çevirmeliyiz? - Resim: 3

Yani tam anlamıyla kusursuz fırtına yaklaşıyor! Tüm ezberlerin bozulacağı bir dönem olacak.

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İslam Memiş yanıtladı: Elimizdeki altınları TL’ye mi çevirmeliyiz? - Resim: 4

Mesela, Fed’in 18 Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimi yapması mümkün, bu durumda dolar endeksi (dxy) 100 seviyesinin altına inebilir.

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