İslam Memiş yanıtladı: Elimizdeki altınları TL’ye mi çevirmeliyiz?
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünkü yazısında 'Elimizdeki altınları TL’ye mi çevirmeliyiz?' sorusuna yanıt verdi.
Memiş'in, TV 100'de yayımlanan yazısında söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek yaptığı açıklamalar şu şekilde:
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"Yılın üçüncü çeyreğine yaklaşırken, finansal piyasalarda büyük bir kargaşanın yaşanacağı bir kapanış bekliyorum.
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Yani tam anlamıyla kusursuz fırtına yaklaşıyor! Tüm ezberlerin bozulacağı bir dönem olacak.
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Mesela, Fed’in 18 Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimi yapması mümkün, bu durumda dolar endeksi (dxy) 100 seviyesinin altına inebilir.
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