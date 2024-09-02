İslam Memiş yatırımcılara tarih verip uyardı: Kırılma noktası olacak...

Finansal analist İslam Memiş, TV 100'deki köşesinde, "Fed’in faiz kararı, küresel piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olacak. Eylül genel itibariyle yoğun bir ay olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: