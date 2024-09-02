İslam Memiş yatırımcılara tarih verip uyardı: Kırılma noktası olacak...
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto para, borsa, gram altın, dolar ve euro yatırımcıları için önemli uyarılarda bulundu.
Finansal analist İslam Memiş, TV 100'deki köşesinde, "Fed’in faiz kararı, küresel piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olacak. Eylül genel itibariyle yoğun bir ay olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:
"Eylül ayının ilk haftası hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yoğun geçecek.
Veri akışının yoğun olduğu haftada volatilite oldukça yoğun olur.
Ondan sebep kısa vadeli işlemlere dikkat!
Bu hafta finansal ajandamızda takip edeceğimiz önemli veriler şöyle:
- Salı TÜİK enflasyon verisi
- Çarşamba Euro bölgesi ÜFE
- Perşembe ABD’de ADP İstihdam
- Cuma ABD Tarım Dışı İstihdam
- Cuma gece Fitch, Türkiye raporu
Türkiye’de enflasyon verisinde düşüş bekleniyor.
ABD’den açıklanacak veriler de, Fed’in faiz politikasını belirleyecek.