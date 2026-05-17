İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Borsa, dolar ve altında yeni seviyeleri açıklayan Memiş, "Altın mı, gümüş mü?" sorusuna net bir yanıt vererek 2027 ve 2028 yıllarının şampiyonunu ilan etti.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından yatırımcıların en çok merak ettiği "Altın mı, gümüş mü?" sorusuna "Gümüş" yanıtını vererek piyasalara dair kritik öngörülerini paylaştı.
Kısa vadeli işlemlerin devasa riskler barındırdığı bu dönemde uzun vadeli yatırımın önemine dikkat çeken İslam Memiş, 2027 ve 2028 yılları için asıl kazandıracak varlığı açıkladı.
"Asıl Şampiyon Gümüş Olacak"
Altın tarafında ons fiyatının 4.540 dolara gerilediğini ve gram altının 6.683 TL seviyesinde bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, bu düşüşün dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişten kaynaklandığını belirtti.
Ons gümüşün 76 dolara, gram gümüşün ise 111 TL'ye düştüğünü aktaran İslam Memiş "Elimde nakit var, ne alayım?" diyenlere ezber bozan bir tavsiyede bulundu.