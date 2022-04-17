İslam Memiş'in altın, dolar ve gümüş için bu tahmini olay olacak

2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. 2022 yılında FED ile altın arasında bir savaş başlayacak. Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak… Yatırımcılar sürekli altın almak isteyece, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecekler. FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak.