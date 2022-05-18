İslam Memiş'ten 16 TL sınırına dayanan dolar için korkutan tahmin

Altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş, Youtube'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dolar 14.70 lira seviyesinde uzun süre baskılandı, Sabitlenen bir kur var, ama bu kur böyle durmayacak eninde sonunda patlayacak dedim. 15,60 lira seviyelerin dün akşam gördü. 16.40 lira seviyesi var yukarıda. Haziran ayı senaryosunu anlatan bir video paylaşmıştım. Nisan ayında şöyle bir düşüncem vardı.