İslam Memiş'ten 16 TL sınırına dayanan dolar için korkutan tahmin
Altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş, Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçen dolar kuru için korkutan tahminini açıkladı. İslam Memiş Dolar/TL'de yeni zirve için tarihi de verdi.
Altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş, Youtube'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Dolar 14.70 lira seviyesinde uzun süre baskılandı, Sabitlenen bir kur var, ama bu kur böyle durmayacak eninde sonunda patlayacak dedim. 15,60 lira seviyelerin dün akşam gördü. 16.40 lira seviyesi var yukarıda. Haziran ayı senaryosunu anlatan bir video paylaşmıştım. Nisan ayında şöyle bir düşüncem vardı.
Haziran'a kadar kur tarafını açık bırakacaklar, haziranda yeni bir paket açıklanacak ve burada 16.40 lira seviyesinden yeniden bir baskılama yapılacak. Haziran ayına geldiğimizde kısa vadeli, haftalık ve aylık baskılama yapılacak.
Haftalık ve aylık öngörülerimi birbirine karıştırmayın. Televizyonda gram altını 906 lira gösteriyorlar. Buna inanıyorsun da ben diyorum ki kardeşim bu fiyata gram altın yok diyorum. Git sor kuyumcuya. Arada 25 lira makas var.
Madem üşengeçsin telefondan banka uygulamana gir, orada gör gram altın kaç liraymış. Gram altının satışını 906 lira gösteriyorlar, git Kapalı Çarşı'ya alışı zaten 913 lira, alabiliyorsan al bakalım 906 liradan. Yapamazsın, gördüğüne sen de inanmıyorsun, inanmak istiyorsun. Bu makas aralıklarına dikkat edin, bu kapanacak gibi değil.