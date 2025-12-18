İslam Memiş'ten 2025 yılının en çok kazandıran yatırım aracı için kritik uyarı
2025 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olan gümüş tüm yatırımcıların dikkatini üzerine çekerken ünlü piyasa analisti İslam Memiş'ten yatırımcılar için kritik bir uyarı geldi.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın geride bırakmaya hazırlandığımı 2025 yılında tarihinin en güçlü rallisine imzasını atmasına rağmen 2025 yılının asıl kazandıran yatırım aracı gümüş olmuştu.
2025 yılına 30 Dolar sınırında başlayan Ons gümüş Nisan ayındaki büyük geri çekilmesinin ardından yükseliş trendine girmiş ve özellikle Ekim ayı başı itibariyle hızla yükselmişti. 2025 yılının son günlerinde Ons gümüş 65 dolar seviyesine işlem görürken aynı şekilde gram gümüş de Ons gümüşteki gibi hızla yükselmişti.
Ocak ayında 33 TL sınırında işlem gören gram gümüş Ons gümüşteki yükselişle birlikte hızla değerlendi ve şimdilerde 90 TL civarında işlem görüyor.
İşte bu rakamların da ortaya koyduğu gibi 2025 yılının en çok konuşulan yatırım aracı altın olsa da getiri şampiyonu gümüş oldu.