İslam Memiş'ten 2025'in kazandıranı gram altın için bomba tahmin
Bu yıl yatırımcısına yüzde 90'nın üzerinde getiri sağlayan gram altının 2026 yılında nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı yayında değerli metaller için tahminlerini paylaştı. Memiş, ''Gram altında 5 haneli rakamlar görülebilir'' öngörüsünde bulundu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kritik faiz kararı ise 10 Aralık Çarşamba günü saat 22.00’de açıklanacak. Piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, altının 2025 yılını nasıl kapatacağı merak ediliyor.
İSLAM MEMİŞ: FED'İN FAİZ İNDİRİM SÜRECİ DEVAM EDEBİLİR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV 100 canlı yayınında altın için yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti. Memiş, ''Bugünkü koşullara baktığımız zaman yine merkez bankalarının talebi devam ediyor. Yine jeopolitik gerilimler düz bir şekilde devam ediyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Yine başta Fed'in faiz indirimi süreci 2026 yılında en az 3 kez en fazla 5 kez yeni devam edebilir. Bu etkenler orta ve uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen faktörler'' dedi.
"GRAM ALTINDA 5 HANELİ RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR"
2026 yılı için tahminlerini paylaşan İslam Memiş, ''Ons altın tarafında 4 bin 800 dolar; gram altın tarafında yıllık bazda 8 bin TL bekliyoruz. Belki öngörülemeyen gelişmeler olsa 5 haneli rakamlar görülebilir. Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?
"Altın yatırımcısı ne yapmalı?" sorusuna yanıt veren Memiş, ''Ekim ayındaydı o fırsatlar artık geçti. Artık bu seviyelerden satış yapmak bana göre risk. Yani kısa vadeli al-sat piyasası yok, son 4 yıldır Türkiye'de bitti zaten. Fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Mümkün olduğunca nakide ihtiyacı olmayan yatırımcının da geri çekilmeleri tekrar bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. O yüzden biraz daha yükseliş trendini satın almak daha mantıklı'' diye konuştu.