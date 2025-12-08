İslam Memiş'ten 2025'in kazandıranı gram altın için bomba tahmin

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

"Altın yatırımcısı ne yapmalı?" sorusuna yanıt veren Memiş, ''Ekim ayındaydı o fırsatlar artık geçti. Artık bu seviyelerden satış yapmak bana göre risk. Yani kısa vadeli al-sat piyasası yok, son 4 yıldır Türkiye'de bitti zaten. Fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Mümkün olduğunca nakide ihtiyacı olmayan yatırımcının da geri çekilmeleri tekrar bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. O yüzden biraz daha yükseliş trendini satın almak daha mantıklı'' diye konuştu.