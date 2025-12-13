İslam Memiş'ten 2025'te şov yapan gram altın ve gümüş için kritik uyarı

Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş, 2025 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından oldu. Gram altın 5 bin 975 lira, gümüş ise 88,80 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güvenli liman altın bu yıl yüzde 98'lik yükseliş kaydederken, gümüş yüzde 158'lik artış göstererek yatırımcısının yüzünü güldürdü.