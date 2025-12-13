İslam Memiş'ten 2025'te şov yapan gram altın ve gümüş için kritik uyarı
Altın ve gümüş fiyatları rekordan rekor koşarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara ''dikkatli olun'' uyarısında bulundu.
Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş, 2025 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından oldu. Gram altın 5 bin 975 lira, gümüş ise 88,80 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güvenli liman altın bu yıl yüzde 98'lik yükseliş kaydederken, gümüş yüzde 158'lik artış göstererek yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Yıl sonuna yaklaşırken uzmanlar 2026 yılı için tahminlerini paylaşmaya başladı. HaberTürk ekranlarında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için 8 bin TL'yi işaret etti.
İslam Memiş, merkez bankalarının faiz indirimlerine dikkat çekerek, ''Altın ve gümüş fiyatları yeni bir fiyatlama içerisine girdi. Piyasalar Amerika Merkez Bankası Fed'in 2026 yılında faiz indirimlerini devam ettireceğini bekliyor'' diye konuştu.
İsrail'in saldırı sinyali ile ons altının kıpırdandığını hatırlatan Memiş, "Ons altın tekrar 4.300 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Gram altında hafta başında 5.800 liraydı. Ons altından destek alarak gram altın tarafında tekrar yükselişle haftayı tamamlıyoruz. Yine 6 bin TL aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz yıl sonuna kadar. Yine 2026 yılına yetişkin yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2026 yılında gram altın tarafında hedefimiz 8 bin TL" dedi.