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  4. İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı

İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı

Para ve değerli metaller piyasalarının bir bileni İslam Memiş, bu hafta sonu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri öncesinde altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini açıklayarak yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı - Resim: 1

Seçim öncesi gram altınla ilgili öngörülerini paylaşan İslam Memiş, yatırımcılar için altın fiyatlarına yönelik öngörü ve uyarılarını paylaştı.

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İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı - Resim: 2

İslam Memiş, Haber Global Muhabiri Gizem Bilen’e altın fiyatları ve döviz kurlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı - Resim: 3

Seçim sürecinde yüksek fiyattan gram altın alanların olduğunu ve sürecin yatırımcının aleyhine geliştiğini paylaşan İslam Memiş, 28 Mayıs’ta ikinci tur seçimleri öncesi yatırımcıların yüksek fiyatlardan alım yapmamaları gerektiğinin altını çizerek şunları aktardı:

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İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı - Resim: 4

“Aslında birinci turda vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. 1510 liradan gram altın almıştı, yanlış hamlelerdi. Tekrar bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Manipülasyon piyasası oluşuyor. Piyasalar da biraz daha kontrol altına alındı.”

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