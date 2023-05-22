İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi yatırımcılara kritik uyarı
Para ve değerli metaller piyasalarının bir bileni İslam Memiş, bu hafta sonu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri öncesinde altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini açıklayarak yatırımcıları uyardı.
Seçim öncesi gram altınla ilgili öngörülerini paylaşan İslam Memiş, yatırımcılar için altın fiyatlarına yönelik öngörü ve uyarılarını paylaştı.
İslam Memiş, Haber Global Muhabiri Gizem Bilen’e altın fiyatları ve döviz kurlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Seçim sürecinde yüksek fiyattan gram altın alanların olduğunu ve sürecin yatırımcının aleyhine geliştiğini paylaşan İslam Memiş, 28 Mayıs’ta ikinci tur seçimleri öncesi yatırımcıların yüksek fiyatlardan alım yapmamaları gerektiğinin altını çizerek şunları aktardı:
“Aslında birinci turda vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. 1510 liradan gram altın almıştı, yanlış hamlelerdi. Tekrar bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Manipülasyon piyasası oluşuyor. Piyasalar da biraz daha kontrol altına alındı.”